السيتي يكشف أسرار توهج محرز.. يُفند الشائعات ويُوضح علاقته بغوارديولا

كشف الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي عن أسرار توهج النجم الدولي الجزائري رياض محرز في آخر موسمين مُقارنة بالموسم الأول.

موقع السيتي أعد تقريرا مُطولا أمس الخميس أكد فيه أن الثقة والهدوء السر الأول وراء تألق الساحر الجزائري مُضيفا أن محرز فضَّل العمل والاجتهاد في التدريبات فقط من أجل استعادة مكانه مبتعدا عن التصريحات النارية التي يطلقها البعض.

التقرير أضاف أن محرز يتحلى بشخصية متزنة للغاية، فضلا عن ثقته الكبيرة في قدراته كلاعب والتي تجعله يتصرف باحترافية سواء داخل أو خارج الملعب.

هذا كما كان اللاعب دائم الحرص على إظهار احترامه لوجهة نظر مدربه حتى أثناء عدم مشاركته بشكل أساسي وحتى في أثناء تألقه عاد محرز للدفاع عن طريقة بيب في اختيار التشكيل.

بطل إفريقيا رفقة الخضر أكد مُعد التقرير أنه يتمتع بعلاقة رائعة مع زملائه في السيتي ويشكل ثنائيا مع بيرناردو سيلفا داخل وخارج الملعب، ويحظى بحب الجميع عكس مارُوج مؤخرا.

هذا كما ختم الموقع تقريره بالاشادة بتأثير غوارديولا على الجانب الفني لنجمه الجزائري حيث باتت قرارات اللاعب على أرضية الملعب أفضل كثيرا، وأصبح أكثر قدرة على اختيار توقيت اللعب بشكل جماعي وتحديد لحظة الاعتماد على مهارته الخاصة.