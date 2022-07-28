السيتي يكشف حالة محرز قبل مواجهة ليفربول

كشف اليوم الخميس فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حالة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

وذلك قبل مواجهة ليفربول في نهائي الدرع الخيرية، المُقررة يوم السبت.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”يبدو أن ساحر العرب جاهز لمباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.