السيتي يكشف 5 معلومات لا تعرفها عن محرز

كشف موقع فريق مانشستر سيتي الانجليزي 5 معلومات قد تكون لا تعرفها عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

التقرير المُطول الذي أُعد اليوم الخميس جاءت فيه المعلومات التالية:

المعلومة الأولى:

صنع محرز 3 أهداف في مباراة واحدة لمرة وحيدة وكانت أمام وست هام يونايتد في موسم 2019-2020.

الهاتريك الأول سجله مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، حين سافر مع الثعالب إلى سوانزي وسجل ثلاثة أهداف قاد بها فريقه للفوز.

الهاتريك الثاني سجله هذا الموسم 2020-2021 ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز.

المعلومة الثانية:

سجل محرز هدفا واحدا على الأقل أمام 24 فريقا من فرق الدوري الممتاز حتى الآن.

ويُعد واتفورد أكثر الفرق استقبالا للأهداف من اللاعب الجزائري في المسابقة بإجمالي 7 أهداف سجلها بكلتا قدميه.

المعلومة الثالثة:

لعب محرز 341 مباراة خلال مسيرته منذ ظهوره للمرة الأولى مع الفريق الأول لنادي لوهافر في موسم 2011-2012.

لم يحصل أبدا على أية بطاقة حمراء خلال مسيرته المهنية. وبالإضافة إلى ذلك لم يتلق حتى بطاقة صفراء عندما لعب في (التشامبيون شيب).

وبشكل عام تلقى 16 بطاقة صفراء فقط خلال مسيرته.

المعلومة الرابعة:

تفوق محرز على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين‏ في إنجلترا حيث كان أول لاعب إفريقي يفوز بالجائزة.

المعلومة الخامسة:

اختار محرز تمثيل منتخب الجزائر حيث أراد اللعب للخضر رغم أنه من مواليد فرنسا. وظهر للمرة الأولى مع منتخب الجزائر في عام 2014 أمام أرمينيا.