السيتي ينتقد تهميش غوارديولا لمحرز !!

يبدو ان قرار ابقاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز احتياطيا في مواجهة كريستال بالاس أمسية اليوم السبت لم يلقى الإجماع.

حساب السيتي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتقد بطريقة غير مباشرة تهميش قائد الخضر اليوم رغم تألقه الكبير مؤخرا.

الحساب نشر صورة الساحر الجزائري من المواجهة التي جرت بملعب الإتحاد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”رياض محرز أحدث تأثيرا حقيقيا فور دخوله المباراة”.