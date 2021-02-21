السيتي يهنئ محرز قبل مواجهة أرسنال

هنأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، نجمها الدولي الجزائري رياض محرز قبل مباراتهم أمام أرسنال.

ونشر مسؤولو السيتي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، لتهنئة رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده الـ(30)، الذي يتزامن وتاريخ 21 فيفري من كل سنة.

وكتبت إدارة مانشستر سيتي في تغريدتها: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا رياض محرز، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ30”.

وتوالت التهاني على قائد الخضر، بهذه المناسبة، من طرف كل من إدارة ناديه السابق، ليستر سيتي، بالإضافة لكل من الفيفا، والكاف.

ويأتي هذا قبل ساعات قليلة عن المواجهة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بنادي أرسنال، ضمن البريمرليغ.