“السيتي” يواجه عقوبة قاسية بسبب صفقة “محرز” !!

نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية تسريبات جديدة من قضية الفساد المعروفة بإسم “فوتبول ليكس” تُدين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشمل التسريبات رسائل متبادلة وإجتماعات بين إدارة السيتيزن والبياسجي مع رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” للتحايل على قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب المالي النظيف.

وكشفت “دير شبيغل” أن مُراجعي الحسابات في “اليويفا” إكتشفوا أن العجز في موازنة مانشستر سيتي وصل إلى 188 مليون أورو مابين 2011 و2013.

لكن الآخير واصل الإنفاق وعقد الصفقات مع النجوم منذ ذلك الحين آخرها صفقة النجم الدولي الجزائري رياض محرز التي وصلت قيمتها لحوالي 70 مليون أورو.

وأشارت المجلة الألمانية أن العقوبة التي قد تُسلط على “السيتيزن” هي حرمانه من المشاركة في دوري الأبطال في المواسم القادمة.