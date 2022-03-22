السيتي يوجه رسالة خاصة لمحرز قبل مواجهتي الكاميرون

وجه فريق مانشستر سيتي الانجليزي رسالة تحفيزية لنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل مواجهتي الكاميرون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الثلاثاء صورة احتفال محرز بهدفه في مرمى ساوثهامبتون.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”كل أمنياتنا بالتوفيق لساحر العرب رياض محرز في مهمته الوطنية مع منتخب الجزائر يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين”.

ويواجه محرز رفقة محاربي الصحراء المنتخب الكامرون في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر يومي 25 و29 مارس.