“السيتي” يوجه رسالة لمحرز قبل بداية التحضيرات

وجه الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة للنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” قبل أيام قليلة من بداية التحضيرات تحسبا للموسم الجديد.

حساب “السيتيزنس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة للساحر الجزائري حاملا درع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرفق الصورة بعبارة:”اشتقنا يا ساحر” في اشارة لفترة العطلة الصيفية التي يقضيها صاحب الرجل اليُسرى وبقية لاعبي السيتي قبل استئناف التحضيرات.