“السيتي” يوجه رسالة لمحرز قبل قمة “توتنهام”

الرياضة
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“السيتي” يوجه رسالة لمحرز قبل قمة “توتنهام” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يُعول فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي على نجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” في مواجهة “توتنهام” المقررة غدا السبت في الجولة الثانية من البريمرليغ.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لتألق نجم الخضر في مواجهة الجولة الأولى ضد ويستهام.

وأرفق الحساب الفيديو ب:”أداء رائع من بطل إفريقيا رياض محرز أمام ويست هام يونايتد، نتمنى مشاهدة المزيد في مباراة الغد!”.

وكان بطل إفريقيا رفقة الخضر قد ساهم في الأهداف الخمسة التي سجلها السيتيزن ضد ويستهام ماجعله محط أنظار الجميع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689274

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