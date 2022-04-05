السيتي يُحفز محرز قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

حفز فريق مانشستر سيتي الانجليزي نجمه الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الاسباني.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار الإثنين.

كما أرفق حساب بطل إنجلترا الصورة بعبارة:”فالنا الفوز يا ساحر”.

ويواجه السيتي اليوم الثلاثاء الروخي بلانكوس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.