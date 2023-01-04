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الرياضة

“السيتي” يُحفز محرز قبل مواجهة تشلسي

بقلم حواز عبد النور
“السيتي” يُحفز محرز قبل مواجهة تشلسي
صورة مركبة
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حفز فريق مانشستر سيتي الانجليزي نجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل مواجهة تشلسي المُقررة غدا الخميس.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم.

كما أُرفقت الصورة بعبارة:”ننتظر مثلها غدا يا ساحر العرب”.

ويواجه السيتي البلوز بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن لحساب الجولة الـ19 للدوري الانجليزي الممتاز.

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