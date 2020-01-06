السيتي يُرسم غياب محرز عن حفل الغردقة

رسم نادي مانشستر سيتي، غياب الدولي الجزائري رياض محرز، عن حفل الكاف الذي سيُقام بمدينة الغردقة، سهرة يوم غد الثلاثاء.

وغرّد الحساب الرسمي لـ”السكاي بلوز”، على مُستوى موقع “تويتر” بالتالي :”مُحارب الصحراء جاهز للديربي”.

وتأتي هذه الخرجة، مؤكدة إستحالة تواجد الجناح الطائر في مصر، للمُشاركة في جوائز الكونفيدرالية الإفريقية للعام المُنقضي 2019.

وسيتواجد اليساري الساحر مع “الستزينس”، بمواجهة نصف نهائي مُنافسة الكأس أمام الجار مانشستر يونايتد.

وفضل إبن سارسال، عدم تكليف نفسه مشقة السفر، بإعتبار أن التسريبات الأخيرة، تؤكد بأن الكرة الذهبية الإفريقية سينالها ساديو ماني.