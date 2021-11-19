السيتي يُزيل الشكوك حول محرز برسالة قوية !

قطع فريق مانشستر سيتي الانجليزي الشك باليقين بخصوص وضعية النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وأكد النادي الأزرق السماوي جاهزية محرز لمواجهة يوم الأحد أمام إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورتين لمحرز من الحصة التدريبية ليوم الجمعة.

وأرفق الحساب الصورتين بعبارة:”طاقة، روح، حماس، ساحر العرب على أتم استعداد لمواجهة التوفيز!”.

ولم يظهر محرز في الحصة التدريبية للسيتي أمس الخميس ماجعل الجميع يطرح العديد من التساؤلات.

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