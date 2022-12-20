السيتي يُشيد بالتوافق بين محرز وهالاند

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالتوافق بين رياض محرز وزميله النجم الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمسية اليوم الثلاثاء صورة للثنائي قبل انطلاق الحصة التدريبية.

كما أرفق الحساب صورة النجم الدولي الجزائري مع هداف البريمرليغ بعبارة:”يبدو أن هناك توافق واضح بين هذا الثنائي”.

ويُذكر أن بطل إنجلترا يواصل تحضيراته لمواجهة ليفربول التي ستكون الأولى له بعد مونديال قطر 2022.