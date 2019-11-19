“السيتي” يُشيد بـ “محرز” !

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، مؤكدين أن هذا الأخير تألق منذ بداية الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر “التويتر”: “محرز أثبت حضوره بقوة بعدما شارك في 9 أهداف خلال 12 مباراة خاضها في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

الإشادة بـ “رياض” في هذا الوقت بالذات تعني الكثير للنجم الجزائري الذي عانى من التهميش مع “غوارديولا” في الآونة الأخيرة.

فلم يشارك “رياض” في آخر 5 جولات للفريق في الدوري الإنجليزي، غير أن فرصته ستكون مواتية عندما يواجه “تشيلسي” السبت المقبل