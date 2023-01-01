السيتي يُشيد بمحرز بعد تألقه أمام إيفرتون

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد تألقه أمام إيفرتون.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة لمحرز اليوم الأحد.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 25 في الدوري الممتاز بقميص مانشستر سيتي”.

وكان محرز وراء الهدف الوحيد للسيتي أمس السبت في لقاء الجولة الـ18 من البريمرليغ الذي انتهى بهدف لهدف.