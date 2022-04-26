السيتي يُشيد بمحرز بعد تألقه أمام ريال مدريد

آشاد فريق مانشستر سيتي الانجليزي بنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تألقه أمام ريال مدريد الاسباني.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لساحر العرب من مواجهة سهرة الثلاثاء.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”غاب التوفيق اليوم، لكن في يوم آخر سيسجل! أداء كبير من فخر العــرب”.

وكان محرز قد بصم على تمريرة حاسمة في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي برباعية لثلاثة أهداف.