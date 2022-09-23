السيتي يُشيد بمحرز بعد تصريحاته برغبته في الاعتزال مع السماوي

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها للموقع الرسمي للسيتي بخصوص رغبته في الاعتزال بالقميص السماوي.

حيث نشر حساب السيتي اليوم احصائيات مسيرة محرز داخل قلعة السيتيزنس، والتي تعرف لحد الآن تتويجه بـ8 بطولات.

إضافة إلى تسجيله 63 هدف وتقديمه 46 تمريرة حاسمة منذ انضمامه للسيتي صيف سنة 2018.