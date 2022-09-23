السيتي يُشيد بمحرز بعد تصريحاته برغبته في الاعتزال مع السماوي
بقلم حواز عبد النور
آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.
وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها للموقع الرسمي للسيتي بخصوص رغبته في الاعتزال بالقميص السماوي.
حيث نشر حساب السيتي اليوم احصائيات مسيرة محرز داخل قلعة السيتيزنس، والتي تعرف لحد الآن تتويجه بـ8 بطولات.
إضافة إلى تسجيله 63 هدف وتقديمه 46 تمريرة حاسمة منذ انضمامه للسيتي صيف سنة 2018.
محرز مع مانشستر سيتي 🫶
8 بطولات 🏆
63 هدف ⚽️
46 تمريرة حاسمة ☄️
ساحر العرب يرغب في البقاء مع أبطال إنجلترا حتى نهاية مسيرته الكروية 💙#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/V1Wz7k3HdP
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 23, 2022
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