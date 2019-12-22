“السيتي” يُشيد بمحرز بعد تفوقه على نجوم “البريمرليغ”

يواصل النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” صُنع الحدث بعد تألقه الكبير مع فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي أمس السبت.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف عن تحقيق “محرز” لرقما رائع لم يُحقق منذ اكثر من عام في “البريمرليغ”.

وغرد حساب السيتيزن اليوم الأحد:”رياض محرز أطلق 10 تسديدات على مرمى ليستر سيتي في مباراة الأمس، وهو أكبر عدد من التسديدات للاعب في مباراة واحدة بالدوري الممتاز منذ الألماني آندريه شورليه أمام بيرنلي في أوت 2018″.

وكان قائد المنتخب الوطني قد سجل الهدف الأول للسيتي في المواجهة التي انتهت بفوز الآخير بثلاثية لهدف وحيد.