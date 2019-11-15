“السيتي” يُشيد بمحرز بعد خماسية “زامبيا”

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وذلك بعد مساهمة الآخير في فوز الخضر ضد المنتخب الزامبي سهرة الخميس بخماسية كاملة دون رد في افتتاح التصفيات.

ونشر حساب “السيتي” صورة محرز بقميص الخضر اضافة إلى صورتي “بيرناردو سيلفا” وكذا “جون ستونز”.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”انتصارات نجومنا مع منتخبات بلادهم أمس، رياض محرز، بيرناردو سيلفا وجون ستونز”.