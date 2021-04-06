“السيتي” يُشيد بمحرز بعد مُباراته الكبيرة ضد دورتموند !

الرياضة
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“السيتي” يُشيد بمحرز بعد مُباراته الكبيرة ضد دورتموند ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد مُباراته الكبيرة ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

حساب السيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر سهرة اليوم الثلاثاء تغريدتين علق خلالهما على أداء الساحر الجزائري.

التغريدة الأولى جاء فيها:”مباراة كبيرة وأسيست ساحر من محارب الصحراء رياض محرز”.

أما الثانية:”ساحر العرب رياض محرز صنع الهدف الذي سجله كيفين دي بروين بمهارة فائقة!”.


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