“السيتي” يُشيد بمحرز ويؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول !

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من التدريبات التي تسبق مواجهة ليفربول.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”أقدام جزائرية عالمية.. رياض محرز جاهز لمواجهة الغد”.

ويواجه السيتي الليفر في الدور نصف النهائي من منافسة كأس انجلترا.