السيتي يُطالب “محرز” بالمزيد من العمل !

الرياضة
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السيتي يُطالب “محرز” بالمزيد من العمل !
بقلم أمير بهلول

وجّه نادي “مانشستر سيتي”، رسالة مشفرة للنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد المستوى المتذبذب الذي يظهر به مع الفريق.

ونشرت حساب السيتي صورة لـ “محرز” تحت عنوان: “يوم جديد.. أمل جديد والمزيد من العمل”.

في إشارة أنه يتعين على “محرز” العمل أكثر من أجل العودة إلى مستواه المعهود وهز شباك الخصوم.

يذكر أن “رياض” شارك كبديل في مباراة دوري الأبطال أمام “أولمبياكوس” أين أقحمه “غوارديولا” في آخر 15 دقيقة.


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