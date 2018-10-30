“السيتي” يُطلق مسابقة خاصة من أجل محرز

أطلق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مسابقة خاصة لجمهوره العريض من أجل الفوز بقميص النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر أمسية اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة لاعب الخضر خلال لقاء توتنهام.

وأرفقها بعبارة:”إحتفل للفوز بقميصه” في إشارة إلى الجناح الطائر الجزائري.

وأشار حساب السيتي إلى أن القميص سيكون موقع من طرف محرز الذي يصنع الحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا.