كشفت مصادر صُحفية إنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قرر التخلي عن أحد أفضل اللاعبين في منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وأصبح السيتيزنس مستعدًا للتخلي عن خدمات رحيم سترلينغ هذا الصيف، كجزء من عملية ترميم الفريق التي يرغب في إحداثها المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونقلت صحيفة “ميرور” أن السيتي يُريد التعاقد مع هاري كين وجاك غريليش مُقابل 200 مليون أورو وهو مايدفعه لتقليص الأجور الحالية للاعبيه.

من جانب آخر كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” أن جوفنتوس الإيطالي يُريد التعاقد مع لاعب السيتي غابريال خيسوس ، وأضافت أن إدارة الفريق الإنجليزي مُستعدة لبيعه مُقابل 65 مليون يورو.