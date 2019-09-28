“السيتي” يُكافئ “محرز” المُبهر ضد إيفرتون

اختار الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أفضل لاعبا في مواجهة “إيفرتون”.

التي جرت أمسية اليوم السبت بملعب “الغوديسون بارك” وانتهت بفوز السيتي بثلاثية لهدف في الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء اختيار “محرز” كرجل للمواجهة بعد مساهمته الكبيرة في الفوز المحقق من خلال تسجيله لمخالفة مباشرة عالمية.

كما كان وراء التمريرة ماقبل الآخيرة في الهدفين الأول والثالث لغابريال خيسوس ورحيم ستيرلينغ.