السيتي يُكافئ محرز بعد تألقه أمام توتنهام

نال النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، الاعتراف بعد تألقه في لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير.

وتُوج الساحر الجزائري بجائزة رجل المواجهة التي انتهت برباعية كاملة مُقابل هدفين بملعب الاتحاد.

وسجل صاحب الرجل اليسرى ثنائية في هذا اللقاء وقدم تمريرة حاسمة لإيرلينغ هالاند.

ويتواجد، قائد الخضر في فورمة عالية منذ عودته من فترة الراحة بعد مونديال قطر 2022.