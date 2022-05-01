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الرياضة

السيتي يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

بقلم عبد النور حواز
السيتي يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر
مانشستر سيتي
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هنأ فريق مانشستر سيتي الانجليزي الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر سهرة الأحد صورة مركبة لتهنئة العيد.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك.. كل عام وأنتم بخير”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xZVPD
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