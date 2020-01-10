“السيتي” يُهنئ “محرز” على تتويجه الجديد

الرياضة
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“السيتي” يُهنئ “محرز” على تتويجه الجديد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

هنأ فريق مانشستر سيتي الانجليزي نجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب جزائري لسنة 2019.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة محرز لحظة تسلمه الجائزة المقدمة من قبل موقع “ديزاد فووت”.

الحساب أرفق الصورة التي نشرها اليوم الجمعة بعبارة:”مبروك رياض محرز”.

وكان “محرز” قد تحصل على الجائزة يوم الأربعاء بمقر فريقه مانشستر سيتي متفوقا على زميليه يوسف بلايلي واسماعيل بن ناصر.


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