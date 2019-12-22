“السيتي” يُهنئ “محرز” لهذا السبب !!

هنأ فريق مانشستر سيتي الانجليزي النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تواجده في القائمة النهائية للمرشحين لبالون دور القارة السمراء.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة قائد المنتخب الوطني أمسية اليوم الأحد.

وغرد الحساب:”تهانينا لمحارب الصحراء.. رياض محرز ضمن القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019″.

وكانت الكاف قد وضعت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب افريقي لسنة 2019 والتي ضمت صلاح، محرز وماني.