السيتي يُوجه رسالة لمحرز :”حطها فالـﭭول يا رياض”

وجه الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، رسالة للدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة نهاية العام 2019 والذي تألق فيه بشكل رهيب.

وغرّد “الستيزنس” :” لقد كان عاماً مليئاً حطها في الجول يا رياااااض”.

وأرفقت هذه التغريدة، ببعض صور إحتفال اليساري الساحر بأهدافه وإنجازته خلال السنة التي تُشارف على النهاية.

وكان 2019 حافلا بالإنجازات، لإبن سارسال، حيث توج بجميع الألقاب المحلية مع السكاي بلوز، وقاد الخضر للحصول على الكان في مصر.