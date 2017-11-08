السيجارة الإلكترونية .. إقلاع عن التدخين أم بديل فقط

عرفت السيجارة الإلكترونية إقبالا واسعا من قبل المدخنين في الجزائر، وأدمن عليها الكثير من الشباب مؤخرا لاختلاف نكهاتها وأحجامها.

السجائر الإلكترونية عبارة على جهاز إلكتروني في شكل سجارة، تعمل ببطارية لتسخين وتبخير محلولها الداخلي.

الذي يطلق عليه “العصير الإلكتروني” يحتوي على مادة النيكوتين.

ويعتبرها بعض المستهلكين لها وسيلة للإقلاع عن التدخين، والتخلي نهائيا عن هذا الكابوس الذي يطاردهم يوميا.

فهذه الوسيلة الإلكترونية تساعد على التقليل من الإدمان وأقل ضررا بصحتهم على السجائر العادية.

في حين قالت الطبيبة العامة الدكتور، شاوش زهية، في إتصال بـ “النهار أونلاين”، انها بديل فقط لأن إدمانها ينتشر تدريجيا مع مرور الأيام.

كما يصبح الفرد عاجزا عن التخلي عنها، خاصة أنها تستهويهم بفعل المحلول الذي ينتج عنه بخار كثيف يستمتع لرؤيته المدخنون….