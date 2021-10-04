السيدة العجوز تُغازل محرز

دخل الدولي الجزائري، رياض محرز، إهتمامات العملاق الإيطالي يوفنتوس الراغب في تدعيم قاطرته الأمامية في أقرب الآجال الممكنة، من أجل إستعادة بريقه في الكالتشيو سريعا.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، الى أن المدرب ماسيميليانو أليغري، يضع صاحب القدم اليُسرى السحرية، على رأس العناصر المطلوبة من أجل إعطاء روح جديدة للسيدة العجوز، بداية من الميركاتو الشتوي.

ويتواجد قائد المنتخب الوطني، في وضعية لا يحسد عليها داخل مانشسر سيتي، حيث لم يلعب أساسيا سوى في مُناسبة وحيدة، منذ إنطلاقة البريميرليغ.