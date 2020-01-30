السيدة الكأس عرس كروي في الشرق.. والفرجة مضمونة في بلعباس!

أسفرت، قرعة الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس الجمهورية، في طبعتها الـ55، التي أجريت اليوم الخميس، عن داربيات ومواجهات مثيرة.

وحملت نتائج القرعة قمتين ناريتين في الشرق، حيث ستُصوب أنظار متتبعي السيدة الكأس مع داربي الشرق

الذي سيجمع كل من وفاق سطيف والغريم شباب قسنطينة، فيما سيستقبل جمعية عين مليلة نادي أهلي برج بوعريرج.

وبقيت السيدة الكأس وفية لتقاليدها، حيث ستكون الإثارة والفرجة مضمونة في بلعباس، حيث يستقبل إتحاد بلعباس الضيف نادي إتحاد مدينة عنابة.

وأفرزت القرعة على قمة واعدة في بسكرة، حين يستقبل فيه الإتحاد المحلي بطل النسخة الماضية نادي شباب بلوزداد.

كما أوقعت القرعة نادي أمل بوسعادة في مواجهة الضيف أمل الأربعاء، في قمة ممتازة تجمع بين ناديين ينشطان في القسم الثاني المحترف.

كما سيكون فريق جمعية الشلف في مهمة محفوفة بالمخاطر، حيثُ يحل ضيفا على الفائز من مباراة جمعية وهران أو إتحاد العاصمة.