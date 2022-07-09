قناة النهار “السيدة رزقي : “اكتشفت أن الجزائر فيها 78نوع من الكسكس بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2022 - 12:23 السيدة رزقي شارك غرِّد أرسل 86 0 “السيدة رزقي : “اكتشفت أن الجزائر فيها 78نوع من الكسكس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/EJ1Sg اقرأ أيضا قناة النهار 01 جويلية "المصارعة فايزة ايسياحن تفوز على الصربية وتتأهل للمنافسة على البرونزية.. "ادعولنا بالتوفيق قناة النهار 29 جوان "إيمان خليف : "ما ستنيناش هذا الإستقبال..راح نديرو لي علينا و نفرحو الشعب قناة النهار 22 جوان حـ.ـرائق الغابات..السجائر وفحم الشواء أبرز المسببات قناة النهار 29 جوان رفع الأثقال: الرباع وليد بيداني يتوج بفضية وزن أزيد من 102 كلغ في إختصاص النتر قناة النهار 04 جويلية رئيس المجلس الأعلى للشباب يشرف على استقبال وفد من الجالية بمناسبة الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان السباحة الجزائرية تواصل المنافسة المتوسطية بوهران ورهان على التتويج قناة النهار 02 جويلية محمد عزيز درواز: كرة اليد الجزائرية كانت تسير من قبل فدرالية مجـ.رمين قناة النهار 02 جويلية شاهد من داخل القطار.. تفاؤل الرياضيين بتحقيق ميداليات و تشريف الرّاية الوطنية قناة النهار 22 جوان لعمامرة : نقولها و نعاودها..تحيا الجزائر قناة النهار 05 جويلية