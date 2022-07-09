قناة النهار السيدة رزقي تكشف سبب غيابها عن الشاشة بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2022 - 13:00 شارك غرِّد أرسل 131 0 السيدة رزقي تكشف سبب غيابها عن الشاشة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n3JLl اقرأ أيضا "السيدة رزقي : "اكتشفت أن الجزائر فيها 78نوع من الكسكس قناة النهار 09 جويلية والي وهران: بعد ساعات ستتنقل اللجان التقنية لإحصاء السكنات المتضررة بقديل وارزيو للتكفل بقاطنيها قناة النهار 27 جوان قانون الإستثمار الجديد بعيون الأجانب قناة النهار 23 جوان مصارع المنتخب الوطني للكاراتي يذرف الدموع بعد الإقصاء من الألعاب المتوسطية ويعتذر من الجزائريين قناة النهار 27 جوان تربية كباش المصارعة والإعتناء بها.. ظاهرة تستهوي الكثيرين قناة النهار 08 جويلية قناة النهار 04 جويلية تأهل المصارع ياسر بوعمار في وزن 100كلغ إلى نصف النهائي قناة النهار 01 جويلية الشلف: عمال النظافة يقاومون درجات الحرارة .. وأصحاب المركبات ينعشونهم بالمياه قناة النهار 02 جويلية إبتسام دودو : قدمت مستوى جيد و خسرت أمام بطلة أوروبا..في يوم من الايام راح تشوفوني بطلة عالمية قناة النهار 28 جوان السباحة الجزائرية تواصل المنافسة المتوسطية بوهران ورهان على التتويج قناة النهار 02 جويلية