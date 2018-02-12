السيدة زينب تبدع في المجسمات وأشغال الديكور بالطارف

كما تعتبرالسيدة زينب ربت بيت، وتعتمد على صناعة مجسمات فنية، بإضافة إلى أشكال ذات الديكورالمنزلي بواسطة مواد أولية بسيطة.
لقيت عجوز تبلغ من العمر 75 سنة مصرعها جراء سقوط أحد جدران بيتها الهش بجانب طريق "مكثر" ببلدية البيض.
وحسب مصادر النهار فإنّ العجوز كانت تنتظر…
تمكنت مصالح الدرك الوطني، بولاية بومرداس، من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها إمرأة في الأربعينات، تنحدر من بودواو البحري.
وحسب مصادر موثوقة، يعد الجاني عشيق…
أنقذت مصالح الحماية المدنية، ليلة الأحد إلى الإثنين،5 أشخاص من عائلة واحدة بعين الصفراء في النعامة من الموت إثرإختناقهم بالغاز.
وحسب ذات المصدر فإن الحادث وقع…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)