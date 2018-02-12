السيدة زينب تبدع في المجسمات وأشغال الديكور بالطارف

أبدعت السيدة زينب من بلدية شبيطة مختاربولاية الطارف، في تشكيل ديكورات ومجسمات منزلية.

كما تعتبرالسيدة زينب ربت بيت، وتعتمد على صناعة مجسمات فنية، بإضافة إلى أشكال ذات الديكورالمنزلي بواسطة مواد أولية بسيطة.