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السيدة زينب تبدع في المجسمات وأشغال الديكور بالطارف

أخبار الجزائر
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السيدة زينب تبدع في المجسمات وأشغال الديكور بالطارف
بقلم ر . مخازني

أبدعت السيدة زينب من بلدية شبيطة مختاربولاية الطارف، في تشكيل ديكورات ومجسمات منزلية.

كما تعتبرالسيدة زينب ربت بيت، وتعتمد على صناعة مجسمات فنية، بإضافة إلى أشكال ذات الديكورالمنزلي بواسطة مواد أولية بسيطة.

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