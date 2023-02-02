قناة النهار السيدة لعرج.. أول إمرأة تقتحم عالم سياقة الحافلات بتيارت بقلم قناة النهار نشر في 02 فيفري 2023 - 14:52 سياقة الحافلات شارك غرِّد أرسل 173 0 السيدة لعرج.. أول إمرأة تقتحم عالم سياقة الحافلات بتيارت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tmBs4 اقرأ أيضا قطاع النسيج في الجزائر.. من الريادة إلى التدهور إلى إعادة البعث.. شهادة أهل الميدان قناة النهار 01 فيفري وفـ.ـاة شخصين وجرح 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بقرية المولية بلدية معافة بباتنة قناة النهار 31 جانفي هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي ينتظرون مستحقاتهم من شركات الإنجاز الأجنبية..مناولون محليون على حافة الإفلاس قناة النهار 16 جانفي درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول قناة النهار 01 فيفري إقتصاد: إلى أين وصل مشروع مراجعة توجيه الدعم؟ قناة النهار 13 جانفي "بوقرة يرد على سؤال يخص نقاط ضعف وقوة المنافس.."ماراح نقولك والو صديقي قناة النهار 26 جانفي معسكر : البنيان..مدينة تاريخية أثارها شاهدة على الحضارة الرومانية قناة النهار 17 جانفي زين عامر: كفانا مهازل وفولكلور في المطارات.. المنتخب الوطني المحلي يحتاج للتركيز على المباريات قناة النهار 30 جانفي