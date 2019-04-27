السيرة الذاتية لنور الدين عيادي الأمين العام الجديد لرئاسة الجمهورية

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، نور الدين عيادي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وولد نور الدين عيادي في 23 جوان 1956 بمدينة سطيف وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة دفعة سنة 1983.

و كان آخر منصب شغله عيادي هو أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية كما تقلد منصب سفير للجزائر في الأرجنتين و مالي وهولندا 2015 علاوة على عمله في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بصفته مديرا للشؤون السياسية و مدير أمريكا اللاتينية.

كما كانت لعيادي مساهمة كبيرة في جميع مراحل مسار السلم و المصالحة في مالي بصفته إطار سامي مكلف بمسار الحوار الشامل في مالي والذي تم اطلاقه في جويلية 2014.

اكتسب نور الدين عيادي خلال 34 سنة من الخدمة خبرة كبيرة حيث اشرف على اكبر الملفات الاستراتيجية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية ثم برئاسة الجمهورية بصفة مكلف بمهمة حيث كان منسقا للأشغال مع المجموعة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة العمل الخارجي للجزائر خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة السرية.