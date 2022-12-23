السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول.. هذه غرامتها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول. ومايترتب عليه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية للسلامة المرورية ان السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول مما يؤدي إلى عرقلة السير العادي للـمركبات يعتبر مخالفة مرورية.

كما انه وطبقا للمادة 66/ب3 من القانون رقـم 01-14 المعدل والمتمم، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدّها الأدنى 2500دج.

ونشرت ذات المصالح فيديو توضيحي يظهر سيارة تسير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول مما تسبب في عرقلة السير.