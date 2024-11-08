السير في شريط التوقف الاستعجالي .. عقوبات صارمة للمخالفين

حذرت مصالح الدرك الوطني مستعملي المركبات من خطورة السير في شريط التوقف الاستعجالي دون ضرورة قصوى.

وكشفت المصالح ذاتها في منشور عبر صفحتها على فيسبوك “طريقي” أن السير في شريط التوقف الاستعجالي دون ضرورة قصوى من المخالفات الخطيرة في قانون المرور.

كما أكدت أن شريط التوقف الاستعجالي مخصص فقط لمركبات الطوارئ كالإسعاف والإطفاء ولحالات الضرورة القصوى.

وفي حال السير على شريط التوقف الاستعجالي دون مبرر يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر ويُعطل تدخل فرق الطوارئ.

وهذا تترتب عليه عقوبات قانونية تشمل تعليق رخصة السياقة إلى غاية دفع الغرامة الجزافية.