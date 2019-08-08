“السيزي” لحقائب الحجاج التي يزيد وزنها عن 43 كلغ

السلطات السعودية أخطرتهم بحجز كل الحقائب المخالفة لتعليماتها

حمل قارورة ماء زمزم الصغيرة داخل الحقائب ممنوع

قرر الديوان الوطني للحج والعمرة، منع الحجاج من حمل قارورات ماء زمزم الصغيرة في الحقائب، التي ستوضع تحت طائلة الحجز بالمطار.

كون السلطات السعودية ترفض تحميلها على متن الطائرة، كما أمر الديوان الحجاج بضرورة التقيد بأوزان حقيبتين فقط الأولى بـ23 كلغ والأخرى بوزن 20 كلغ، كون أي زيادة سيتم حجزها.

وفي هذا الشأن، قرر الديوان الوطني للحج والعمرة، هذا الموسم وللمرة الثانية، شحن كميات تكفي لـ36 ألف حاج

من ماء زمزم، من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى المطارات الجزائرية الخمسة التي أقلع منها الحجاج،

حيث ستوزع عليهم أثناء وصولهم إلى الجزائر مجانا، وذلك في خطوة منها لإنهاء هذا الملف الذي كان يؤرق

الحجاج وتسبب في الكثير من المشاكل، بسبب تأخر وصول أمتعتهم وخاصة الكميات التي قاموا بشرائها من ماء زمزم.

وحسب مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، فإنه سيتم تحميل عبوات مياه زمزم الخاصة بالحجاج

الجزائريين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، باتجاه مطارات الوصول الخمس بالجزائر، على أن يتم

تسليم 5 لتر من ماء زمزم كما هو معمول به من دون أن يتكبد الحاج عناء نقل كميات من ماء زمزم مع الأمتعة وانتظار وصولها إلى المطار، بعد عودته من رحلة شاقة بالبقاع المقدسة.

ومن المنتظر أن يتم استغلال كل رحلات عودة الطائرات فارغة لنقل الماء إلى الجزائر، وتوزيعه بعد وصول

الحجاج، وذلك من أجل إنهاء مشكل مياه زمزم، الذي كان يؤرق الحجاج ومصالح الديوان بسبب تأخر وصوله في نفس الوقت مع الحاج.

وسيستفيد الحاج من ماء زمزم في المطار كهدية من الديوان، وذلك بعد التعاقد مع المصالح المشرفة على توزيع

ماء زمزم بمكة المكرمة، لتحويله مباشرة إلى الجزائر عبر مطار جدة، كما سيترتب عن القرار منع الحجاج من اصطحاب عبوات إضافية.

وأعلنت السلطات السعودية هذا الموسم، عن وضع شروط وضوابط جديدة على أمتعة الحجاج ومياه زمزم،

لتتوافق مع المقاييس العالمية من حيث الوزن والحجم المحدد، تنفيذا لتعليمات هيئة الطيران المدني، التي أمرت بعدم قبول الأحجام الكبيرة التي تعيق العمل داخل قاعة وساحة المطار.