“السيسكاوة” تستعيد نغمة الإنتصارات و مقرة تطيح بـ”الشلفاوة”

تمكن نادي إتحاد خنشلة، اليوم السبت، من إستعادة نغمة الإنتصارات في الرابطة المحترفة، بعد أربع جولات كاملة.

بعد أن تمكن “السيسكاوة”، من الفوز أمام ضيفهم مولودية وهران، بهدفين مقابل هدف، برسم مواجهة الجولة الـ25.

وهو الإنتصار الأول للفريق بعد أربع جولات كاملة، بعد تعادل أمام مولودية الجزائر، هزيمتين أمام شبيبة القبائل و نجم مقرة وتعادل أمام أتلتيك بارادو، ليرفع الفريق، رصيده للنقطة 28 في المركز العاشر. مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده أمام النادي الرياضي القسنطين في الجولة 24.

فيما تجمد رصيد “الحمراوة” عند النقطة الـ27 في المركز الـ12.

كما حقق نجم مقرة فوزا مقنعا داخل الديار أمام أولمبي الشلف بهدفين دون رد. ليصبح بذلك النجم في المركز 11 برصيد 25 نقطة.

أما أولمبي الشلف فشل في مواصلة النتائج الإيجابية، بعد آخر فوز خارج الديار أمام إتحاد العاصمة، و تراجع للمركز الثامن برصيد 32.