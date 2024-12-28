“السيسكاوة” تعود بالنقاط الثلاث من البيض و أولمبي الشلف يختتم الذهاب بفوز أمام “الجياسكا”

تمكن نادي إتحاد خنشلة، اليوم السبت، من العودة بفوز ثمين، من ميدان ملعب زكريا مجدوب، بعد الفوز أمام المستضيف في الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة، مولودية البيض.

وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. مكّن هذا الفوز إتحاد خنشلة من الإرتقاء موقتاً للمركز الرابع في سلم الترتيب العام للرابطة المحترفة، برصيد 20 نقطة، مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام إتحاد العاصمة.

وتراجع نادي مولودية البيض للمركز الـ14 برصيد 14 نقطة، قبل مواجهة شبيبة القبائل، لحساب تسوية رزنامة الجولة 10، و شباب قسنطينة، في إطار تسوية رزنامة الجولة 12.

ولحساب ذات الجولة، حقق أولمبي الشلف، فوزاً بشق الأنفس أمام شبيبة القبائل، بهدف دون رد، عن طريق مهاجمه الطوغولي، إيفرا، من علامة الجزاء.

وإختتم أولمبي الشلف، مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة، في المركز السادس في الترتيب العام للرابطة المحترفة، برصيد 20 نقطة. فيما يواصل “الكناري” تصدر الترتيب مؤقتا برصيد 24 نقطة.