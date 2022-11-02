السيسي: أمننا القومي العربي خط أحمر.. تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة محطة من محطات إستذكار تاريخ التعاون بين شعوبنا. مشيرا إلى أن أمننا القومي العربي خط أحمر لابد أن نحافظ عليه

وأضاف السيسي خلال كلمة له أن تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا في الماضي القريب يثبت أن مايؤلم أشقائنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر ودول الخليج. مضيفا أن عدم الإستقرار في دول المشرق أو قلسطين ستمتد آثاره إلى المغرب العربي. كما أن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا.

وأشار السيسي إلى أن أمننا القومي العربي هو لا يتجزأ فإنما نولي انظارنا إلى الأخطار التي تواجه دولنا واحدة. وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية. وتدخل قوة أجنبية إقليمية في شؤون المنطقة وصولا الى الاعتداء العسكري المباشر على بعض الدول العربية هي عوامل افضت إلى أطالة الأزمات دون حل.

وأوضح الرئيس المصري، أن التحديات أثارت العديد من الشواغل المشروعة والذي بات يتساءل عن الأباب التي تعيق التكامل بين دول العالم العربي. والترابط الفعلي الذي يجعلنا كجسد واحد ورغم التحديات التي لا يمكن التصدي لها من قبل دولة منفردة.

كما يجب تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الجماعية لمواجهة الأزمات مبنية على أسس واضحة. تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع ودعم المؤسسات الدستورية. بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي والحكم الرشيد وحقوق الانسان. ونبذ التعصب والطائفية. والقضاء على التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وقطع الطريق أو لمنحهم غطاء سياسي.

كما أوضح الرئيس المصري، أن وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية لتأسيس العلقات الجوار الغقليمي مستقيمة قوة اساسية تستند الىمبادء غير قابلاة للمساومة وملزمة للجميع اخترام استقلال وسيادة الدول والمتنفعة المتبادلة وحسن الجوار والابتعاد الكامل في التدخل في شؤون العربية. داعيا إلى إنشاء منظومة صلبة قادرة علىى مواجهة التحديات والأزمات الدولية المستجدة. بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء وتوفير الحماية الرئيسية.