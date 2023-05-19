السيسي: المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية قاسية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له بافتتاح أشغال القمة العربية المنعقدة بجدة في السعودية، أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية قاسية.

وأورد السيسي: “لقد مرت منطقتنا، خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق. أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر.. ومن المستقبل”.

وأضاف الرئيس المصري: “لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة. لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها. فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات. وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود”.

وأكد السيسي، أن الاعتماد على جهودنا المشتركة كدول عربية، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا، لصياغة حلول حاسمة لقضايانا. أصبـح واجبا ومسؤولية.

مضيفا أن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد أيضا، للتعامل مع الأزمات العالمية. وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. وفي القلب منها مؤسسات التمويل، وبنـوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامي أخذا في الاعتبار.

الرئيس المصري يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية

وقال الرئيس المصري: “لقد تابعنا بالحزن والألم، تصاعد حدة بعض الأزمات العربية، خلال الفترة الماضية. لاسيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسئولة، من قبل إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية. وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر، استمرار جهودها لتثبيت التهدئة. إلا أننا نحذر، من أن استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.. على حد سواء”.

وتابع: “لعله من الملائم، أن نعيد اليوم، تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجى، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية. وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

كما تطرق الرئيس المصري في كلمته، إلى أزمة السودان، مشيرا إلى أنها تنذر إذا لم نتعاون فى احتوائها بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة.

وواصل السيسي، أن الأزمات كذلك تستمر فى ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وفي نفس السياق، قال السيسي، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي. وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية. استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وشدد الرئيس المصري على أن الأمن القومى العربي، هو كل لا يتجزأ وقد حان الوقت، لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه.