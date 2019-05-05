السيسي: “الوطن يبنى بالعمل والإخلاص لا بالمظاهرات”

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن استعداده للمشاركة في مظاهرات إلى جانب المصريين، في حال صب ذلك في مصلحة بلاده.

ولكن الرئيس المصري، شدد في ذات السياق، على أن الوطن يبنى بالعمل والإخلاص، لا بالتظاهر، حسب موقع روسيا اليوم.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: “لو كانت المظاهرات تبني مصر، أنا هنزل بالمصريين في الشارع ليل ونهار علشان نبني مصر”.

وشدد السيسي مع ذلك على أن “الدلع لا يبني الأوطان”، والبلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق.

وأضاف السيسي: “واحنا بنعمله وبندفع دم في مواجهة الإرهاب، محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن”.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لدور الأشقاء الذين قاموا بمساعدة مصر بعد الثورة.

لكن السيسي أكد في نفس الوقت: “يجب الآن أن نعتمد على أنفسنا”.

وافتتح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة.