السيسي: لابد من دعم القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المضي قدما على طريق اللحاق لركب التنمية يتطلب التركيز على معالجة الأزمات التي يشهدها العالم العربي. وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار الرئيس المصري، في كلمة له خلال انطلاق أشغال الجلسة العلنية لأشغال القمة العربية في اليوم الثاني، أن قدرتنا على العمل الجماعي وتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية ستظل المعيار الحقيقي لتماسكنا. كما تضل المبادرة العربية للسلام تجسيدا لهذا التماسك إزاء الحل العادل والشامل على اساس حل دولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام وانشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيد للفلسطينيين وطنهم وتسمح بعودة اللاجئين

كما أوضح السيسي أنه لازلنا نحتاج الى العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطنية. على غرار ليبيا، سوريا، اليمن، العراق، والسودان. والا سيظل أمن وسلم الشعوب مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات. وتظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ويؤثر علينا ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل.

كما أشار الرئيس المصري السيسي إلى أن مصر ترغب في دعم ليبيا للتوصل في أقرب وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة. دون إملاءات خارجية وصولا الى اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام مؤسسات الدولة وصلاحيتها. والإتفاقات المبرمة ونبذ القوات والمرتزقة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة اللبية ليعيد للبلاد استقرارها ووحدتها وسيادتها.