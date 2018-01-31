السيسي.. من أراد العبث بمصر عليه أن يتخلص مني أولا

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السيسي.. من أراد العبث بمصر عليه أن يتخلص مني أولا
بقلم مصطفى.ق

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن أمن واستقرار مصر “ثمنه حياته وحياة رجال الجيش”.

مشددا على أنه سيتصدى لأي محاولة للعبث بأمن مصر.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه حقل الغاز المصري “ظهر”.

انه لا يصح أن يلعب أحد بأمن مصر، أموت الأول.

ومن يريد أن يلعب في مصر ويضيعها لازم يخلص مني الأول، ولن أسمح… وقال “أنا أروح بس الـ100 مليون يعيشوا”.

وأوضح السيسي عشان كدا محدش يعبث بأمن مصر.

قسما بالله اللي أنتم شايفينه ما كان يتحقق أبدا إلا بالاستقرار والأمن وثباتكم يا مصريين، ومن فضلكم محدش ياخدكم للضياع.

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