السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريا وتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ما يحدث في غزة هو محاولة دفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريح له في ندوة مشتركة مع المستشار الألماني، إلى أنه تم طرح مبادرة إيجاد قوات أممية أو عربية لضمان أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما رفض الرئيس المصري تصفية القضية الفلسطينية عسكريا وتهجير الفلسطينيين. مشيرا إلى أنه تم التحذير أكثر من مرة من خطورة فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن. حيث أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعني نقل المقاومة إلى سيناء والسماح لإسرائيل باستهدافها.

وجدّد السيسي رفضه لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. حيث تابع يقول :”لن نقبل تحويل سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات ضد إسرائيل”.